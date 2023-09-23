مدرب نانت يواصل تهميش حجام

واصل مدرب نادي نانت الفرنسي، بيير أريستوي، تهميش لاعبه الدولي الجزائري، خوان حجام، في الموسم الجاري من الليغ1 الفرنسية.

وأعلن أريستوري، عن تشكيلته الأساسية، الخاصة بمواجهة اليوم السبت، أمام الضيف لوريان، ضمن الجولة الـ 6 من البطولة الفرنسية، والتي عرفت غياب اسم لاعب الخضر، حجام، الذي تواجد في قائمة الاحتياط.

ولم يشارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، في أي مباراة أساسيا في الموسم الجديد. وخلال الجولات الـ 5 الأولى، اكتفى باللعب بديلا في مناسبتين، أمام كل من تولوز لـ 30 دقيقة وموناكو لـ 10 دقائق.

ويبقى الشيء المؤكد أن استمرار الفرنسي بيير أريستوي. في تهميش خوان حجام. سيقلص من حظوظ الأخير، في العودة إلى الخضر. وسيقطع أمامه طريق المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار مطلع 2024.