مدرب نيس يتحدث عن جاهزية عطال قبل مواجهة ستراسبورغ

طمأن مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، أنصار الفريق حول الحالة الصحية للدولي الجزائري، يوسف عطال، الذي عانى من إصابات كثيرة في الموسم الجاري.

وكان مدرب نيس، قد استدعى مدافع الخضر، لمواجهة اليوم السبت. أمام المضيف ستراسبوغ، برسم الجولة الـ 35 من الليغ1، بعدما شارك بديلا في آخر مواجهتين أمام تروا ورين على التوالي. جامعا 38 دقيقة فقط، بعد العودة من إصابة أبعدته لقرابة شهرين.

ونقل موقع “سكور أف أر” الفرنسي. تصريحات لديغارد، قال فيها إن عطال بخير، وتدرب طيلة الفترة الماضية بشكل عادي في التمارين الشاقة، ولكن بشكل مختلف.

كما أبرز ذات المتحدث بأنه تعامل بحذر شديد مع وضعية عطال، رغم أن الأخير، شارك – حسبه – بشكل عادي في الحصص الأكثر كثافة والأكثر صعوبة.

وختم ديغارد: “بعد كل حصة نكون جد حذرين في اليوم الموالي ولكنه (يقصد عطال) يتحسن بشكل أفضل.”