مدرب “وست هام” يُشيد بـ “بن رحمة”

أشاد “دافيد مويس” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، مؤكدا أن هذا الأخير بدأ يجد معالمه في الفريق.
وقال “مويس” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: “في المباراة السابقة، تألق بن رحمة كثيرا وصنع العديد من الفرص”.
وأضاف: “لقد كان سببا في عودتنا بالزاد كاملا أمام ليدز، فقد صنع الفارق”.
وتابع: “كان يجب عليه أن يكون صبورا بعض الشيء، لأن الفريق كان يحقق نتائج إيجابية، وعندما أتت فرصته قدم مباراة كبيرة”.
وختم كلامه: “علينا أن نحافظ عليه فنحن نحاول مساعدته على تطوير إمكانياته والتألق في البريميرليغ”.
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