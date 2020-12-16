مدرب “وست هام” يُشيد بـ “بن رحمة”

الرياضة
  • -
  • 0
مدرب “وست هام” يُشيد بـ “بن رحمة”
بقلم أمير بهلول

أشاد “دافيد مويس” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، مؤكدا أن هذا الأخير بدأ يجد معالمه في الفريق.

وقال “مويس” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: “في المباراة السابقة، تألق بن رحمة كثيرا وصنع العديد من الفرص”.

وأضاف: “لقد كان سببا في عودتنا بالزاد كاملا أمام ليدز، فقد صنع الفارق”.

وتابع: “كان يجب عليه أن يكون صبورا بعض الشيء، لأن الفريق كان يحقق نتائج إيجابية، وعندما أتت فرصته قدم مباراة كبيرة”.

وختم كلامه: “علينا أن نحافظ عليه فنحن نحاول مساعدته على تطوير إمكانياته والتألق في البريميرليغ”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935346

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com