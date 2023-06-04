مدرب يونغ أفريكانز: “جمهور الاتحاد عالمي وكأنك تلعب في إيطاليا”

أشاد مدرب نادي يونغ أفريكانز التنزاني، نصر الدين النابي، بالأجواء الخيالية التي صنعها أنصار اتحاد العاصمة، سهرة أمس السبت، بمدرجات ملعب 5 جويلية، في إياب نهائي كأس الكاف.

وفي تصريحات إعلامية بعد المواجهة، تحدث التقني التونسي، عن الأجواء التي عاشها في الملعب، قائلا: “النهائي كان ممتازا وبمستوى عال.. الأجواء عالمية، حقيقة الجمهور كان رائعا”.

كما أوضح نابي، بأن المسامعية منحوا صورة تسويقية مميزة عن النهائي الإفريقي. واصفا الأجواء التي عاشها وكأنها في إيطاليا وليست في الجزائر.

وختم: “الفيفا تكون جد راضية لتسويق صورة نهائي كأس إفريقيا.. “تقول أسي ميلان” وكأنك في إيطاليا ولست في الجزائر”.