نصر الدين النابي: “سنلعب كامل حظوطنا أمام اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب نادي يانغ أفريكانز، التنزاني، نصر الدين النابي، بأن فريقه سيلعب كامل حظوظه في مباراة الغد أمام اتحاد العاصمة.
وصرح مدرب نادي يانغ افريكانز، خلال ندوته الصحفية: “في مباراة الذهاب لم نلعب بكامل مستوانا أمام اتحاد العاصمة، بالنظر للظروف المناخية التي صعّبت مهمة لاعبينا المهاريين”.
كما أضاف: “فريقنا يملك امكانيات كبيرة، ولم نأتِ إلى الجزائر كإجراء شكلي، سنقدم كل ما لدينا خلال التسعين دقيقة التي تنتظرنا”.
وأردف: “رغم إدراكنا أن جمهور الاتحاد كان حاسما في عدة مباريات، إلا أنّ فريقنا متعود على الضغط”.
وختم مدرب يانغ أفريكا، نصر الدين النابي: ” الحضور الذهني هو من سيصنع الفارق في هذا النهائي الذي سيجمعنا باتحاد العاصمة”.
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