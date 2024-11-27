مدرب اتحاد العاصمة يكشف تشكيلته في مواجهة أورابا يونايتد البوتسواني

أعلن مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه أورابا يونايتد من بوتسوانا، في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واعتمد المدرب التونسي لاتحاد العاصمة، على تشكيلة كانت منتظرة، تضم لاعبين من ذوي الخبرة والتجربة في الميادين الإفريقية، على غرار بن بوط ولعمارة وبن زازة. مع لاعبين شباب سيكون معوّلا عليهم في قيادة الهجوم العاصمي لتسجيل الأهداف.

ويحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي هذه المباراة بداية من الساعة الثامنة مساءً. وسط حضور أنصار الاتحاد من العاصمة ومختلف ولايات الوطن.