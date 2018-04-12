مدرسة وطنية للرقمنة والذكاء الإقتصادي ابتداءً من العام المقبل

الوطني
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مدرسة وطنية للرقمنة والذكاء الإقتصادي ابتداءً من العام المقبل
بقلم إيمان ض

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الخميس أنه سيتم إنشاء خلال الموسم الجامعي 2018-2019.
مدرسة وطنية جديدة متخصصة في الرقمنة و الذكاء الإقتصادي والصناعي.

و أوضح الوزير خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أنه “سيتم ابتداءً من السنة القادمة إنشاء مدرسة وطنية جديدة للرقمنة والذكاء الإقتصادي و الصناعي”.
و حسب الوزير، فإنّ الذكاء الإقتصادي يشكل أحد اهتمامات قطاعه لا سيما في مجال الحوكمة و اليقظة الإقتصادية.
لربط الهيئات من حيث فعالية اتخاذ القرار و العمل على تطبيقها بطريقة تسمح ببلوغ الكفاءة في المنظومة ككل.
كما أنّ الذكاء الإقتصادي يضيف الوزير يسمح ببلوغ الإستشراف و بناء
الفعالية الإقتصادية للدولة .

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