مدلسي يشارك في مؤتمر دولي حول الدستور بكازاخستان

يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي اليوم الاثنين بعاصمة كازاخستان أستانا في مؤتمر دولي حول “الدستور تكريس قيم ودولة القانون والمجتمع المدني والدولة الحديثة”
المؤتمر سينظم خلال الفترة ما بين 27 و29 أغسطس الجاري وسيحضره العديد من هيئات الرقابة الدستورية الأجنبية والمنظمات الجهوية المختصة في القضاء الدستوري.
التعليقات (1)
قولوا له انظر كيف يغير الشعب الكزاخستاني على وطنه، و كيف بنوا مدن نظيفة و جميلة. شعب كازاخستان الذي كان مجرد قبائل همجية كيف أصبحوا افضل من الشعب العربي في الجزائر. 2018 مازال الجزائر مع الكوليرا…يا للأسف