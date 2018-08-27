مدلسي يشارك في مؤتمر دولي حول الدستور بكازاخستان

يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي اليوم الاثنين بعاصمة كازاخستان أستانا في مؤتمر دولي حول “الدستور تكريس قيم ودولة القانون والمجتمع المدني والدولة الحديثة”

المؤتمر سينظم خلال الفترة ما بين 27 و29 أغسطس الجاري وسيحضره العديد من هيئات الرقابة الدستورية الأجنبية والمنظمات الجهوية المختصة في القضاء الدستوري.