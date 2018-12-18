مدوار:” أقول للمؤسسات أن هناك 32 فريقا.. وأنّ توزع تمويلها بعدالة”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، خير الدين مدوار، من المؤسسات الممولة للأندية، أنّ توزع تمويلها بطريقة عادلة على الـ32 فريقا من الرابطة المحترفة الأولى والثانية.

وتحدث مدوار بعد نهاية مراسم تسليم مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية صبيحة اليوم الثلاثاء المؤتمرات التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف قائلا:

“الدولة تعمل على دعم كرة القدم، لكن هناك نقص تنظيم من حيث الإعانات، لأنه لا يمكن أن نقول أن هذا النادي يملك العديد من الممولين وهذا النادي لا يمتلك أي سبونسور”

“أقول لهؤلاء الممولين أن هناك 32 فريق في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وأن يأخذوا بعين الإعتبار الفرق الأخرى المتواجدة داخل أرض الوطن”.

“لو نرى فريق إتحاد بلعباس المقبل على سفرية إلى نجيريا، يعني فيه إشكال في تسيير هذا النادي”.