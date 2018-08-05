مدوار: «حطاب أصبح شاف شونطي.. أين ذهبت أموال مراكز التدريب؟»

تساءل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن وجهة الأموال التي خصصتها الدولة الجزائرية للفرق المحترفة لبناء مراكز التدريب، وأكد أن عملية التجسيد غابت على أرضية الواقع.

وقال: «الاحتراف أقرّه بوتفليقة وتم تسخير أموال كبيرة لتجسيده، لقد أخطأنا الطريق، لابد من التسيير بحكمة، لأن هناك تسييرا ارتجاليا، مثلا مراكز التدريب أو التكوين ومنح أرضية 3 هيكترات لبنائها، العملية دامت عامين، ثم اصطدمنا بالتقشف، أموال مراكز التكوين لم نعرف إلى أين ذهبت، بعض الأندية تملك الأرضية لكن التجسيد لا يوجد، في البداية قيل إن الدولة تتكفل بـ80 من المئة من المركز، ثم جاء وزير وقال مئة بالمئة، في كل مرة نتحدث عن الصعوبات وعدم توافق الواقع المعاش وما نحن فيه، كثير من الأحيان كلامنا لا يلقى أذانا صاغية، في 8 سنوات تعاقب 4 وزراء، كل وزير لديه سياسية ولم نستطع وضع تصور للخروج من الأزمة، كل ما بني على باطل فهو باطل، نحن نجني ثمار تلك السياسة غير الصائبة، نحن نسير لنصطدم بالحائط»، وأضاف: «بعض الناس تقول كيف تصرف الأندية 25 مليارا إلى 30 مليار سنتيم في العام.. من يقول هذا الكلام أوجه له نداء مهما كان شخصه في الدولة الجزائرية، فليتقدم لتسيير فريق ويبني مراكز تدريب، فليتقدم ويظهر لنا ما يستطيع فعله، الأندية مفلسة، هناك مسيرون لا يعرفون التسيير لكن هناك مخلصون لكرة القدم ولفرقهم».

«لا يجب أن تكون عبقريا لتسيير الرابطة لكننا ذاهبون إلى المجهول»

وصف خليفة قرباج على رأس الرابطة الوطنية المحترفة، الوضع الحالي بالمعقّد، وقال في حواره مع التلفزيون العمومي: «حاليا المرحلة ليس سهلة، معقدة بماضيها القريب، لا يلزم أن تكون عبقريا لتسيير الرابطة، لكن في الوقت الحالي هناك أمور تعيق السير الحسن، النوادي عليها ديون كبيرة ولديها مشاكل من ناحية التمويل، ملف الاحتراف بنظرة غير واضحة، هناك عدة عقبات، عدم تأقلم الأندية مع النظام الجديد والنظام غير سليم أصلا من البداية، الطريق التي انطلقنا منها غير سليمة، لقد تسرعنا بدخول الاحتراف بـ32 فريقا، الطريقة التي سرنا بها لم تكن واضحة، ولا أحد استطاع أن يقول فلنضع نقطة ونعود إلى السطر، نحن ذاهبون إلى المجهول».

«ولا نادٍ في الجزائر حقق أرباحا مالية وحطاب أصبح مسؤول ورشة»

أكد رئيس جمعية الشلف السابق، أن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أصبح مسؤول ورشة، حيث عليه في كل مرة النزول إلى أرضية الأشغال الخاصة بالمشاريع من أجل الوقوف على سيرها: «الوزير حطاب أصبح مسؤول ورشة، ففي كل مرة نشاهده في ولاية وكل يوم في دار شباب وفي مشروع من أجل المعاينة، حتى يحث الناس على العمل، لأن هناك مشكلا في التسيير، وأنا أؤمن بالمسؤول الذي لا يبقى جالسا في مكتبه حتى تتقدم المشاريع»، وأضاف: «كل النوادي مفلسة من دون استثناء، ولا نادٍ حقق أرباحا، هناك شركات على الورق فقط».

«الناس لي لاباس بيها تبحث عن دعوة لدخول الملعب باطل وبعدها نتكلم على الريال والبياسجي»

استغرب مدوار عدم تفكير الأنصار في دعم فرقهم، من خلال اقتناء التذاكر مثل ما تفلعه جميع الجماهير العالمية، وقال: «هناك موضة في الجزائر، الناس ميسورة الحال هي من تبحث عن دعوة لدخول الملعب مجانا، على المناصر أن يعلم أن اقتناء التذكرة يعني مساعدة فريقه، لا يوجد فريق في الجزائر له مداخيل كبيرة من التذاكر، نحن بعيدون كل البعد وبعدها نتكلم عن الريال وباريس سان جرمان ورونالو وميسي، ومثلا لما يذهب المناصر الجزائري لمشاهدة اللقاء تحسبه واحدا منهم وربما أكثر، انضباطا منهم، ولماذا في الجزائر العكس».

«لم نتلق ولا سنتيما من حقوق بيع مباريات الرابطة الثانية منذ سنتين»

أكد رئيس الرابطة أن هيئته لم تتلقّ أموال حقوق البث من القناة المالكة لبث مباريات الرابطة الثانية المحترفة منذ سنتين، وقال: «من سنتين ولا سنتيم دخل من القناة التي اشترت حقوق بث مباريات الرابطة الثانية، وأتمنى تجديد العقد مع التلفزيون العمومي قبل بداية الموسم، لازلنا ننتظر الشطرين الثالث والرابع، كرابطة نفكر في منح تسبيق للأندية من أجل دعمها في انتظار تجسيد وعود ملاك حقّ البث».

«الخواص في الجزائر يستثمرون في البوكلا وليس في المرافق الرياضية»

دافع مدوار عن هجرة الفرق الجزائرية نحو الجيران وبلدان أخرى لإجراء تربصات تحضيرية، وانتقد غياب استثمار الخواص في المنشآت الرياضية، وقال: «مرافق التحضير الموجود في الجزائر قليلة جدا، ومثلا التكلفة في تلمسان أقل بكثير من عين الدراهم التونسية مع ضمان مباريات ودية كثيرة، ماعدا مراكز الدولة في الجزائر والتي لا تكفي، الخواص لا يستثمرون في هذا القطاع ويفضلون اقتناء آلة حفر وأنبوب للحصول على المال».

«بلماضي جاء وقت ياجات يا راحت.. وهناك مشروع كأس الرابطة»

تمنّى رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار في ختام حواره، النجاح للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي، وقال: «نتمنى كل النجاح لبلماضي، لقد جاء في وقت ياجات يا راحت»، وأضاف: «نتمنى صلاحيات أكبر للرابطة الوطنية»، وواصل: «هناك مشروع استحداث كأس الرابطة بداية من موسم 2019/ 2020».