مدوار في رسالة مباشرة لـ “ملال”: “لو كنت رئيس نادي لقصفتك بالثقيل”

رفض عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة الوطنية الرد على رئيس شبيبة القبائل، الذي انتقده في وقت سابق وطالبه بالاستقالة، وأكد أنه لو كان رئيس نادي لرد عليه بالثقيل.

وقال مدوار في الندوة الصحفية التي جرت في 5 جويلية: “شبيبة القبائل فريق غني عن التعريف هو فريق جزائري شرّف الكرة الجزائرية ورفع العلم الوطني عاليا”.

وأضاف: “أما من يتحدث هنا وهناك، فالإنسان لم يكون جديد يريد فرض نفسه وهذا أمر عادي ونتقبله”.

وتابع: “لن أرد على تصريحه بصفتي رئيس الرابطة لكن لو كنت رئيس نادي “نفرجك””؟

وختم كلامه: “أحيي مسيري إتحاد العاصمة على إستقبالهم الحار لشبيبة القبائل وأحيي جماهير الفريقين واللاعبين الذين قدموا مباراة في المستوى وهذه شهادة لهم”.