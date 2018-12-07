مدوار: “ما قام به لاعبو بلعباس يعتبر إهانة لفريقهم”

الرياضة
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مدوار: “ما قام به لاعبو بلعباس يعتبر إهانة لفريقهم”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن رفض بعض لاعبيي إتحاد بلعباس، التنقل رفقة فريقهم إلى ليبيريا، يعتبر إهانة للنادي.

وصرح عبد الكريم مدوار، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “عدم تنقل بعض لاعبي اتحاد بلعباس، مع فريقهم إلى ليبيريا، تعتبر إهانة للفريق ويجب معاقبتهم”.

وأضاف: “لو اقصي اتحاد بلعباس في مباراته التي لعبت في ليبيريا، ستكون وصمة عار في جبين هاؤلاء اللاعبين”

وتابع: “لاعبيي اتحاد بلعباس، اللذين اتجهو للجنة المنازعات، القانون هو من سيفصل بينهم، على حسب الدلائل التي يقدمها كل طرف”.


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