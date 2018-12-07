مدوار: ” هناك أكثر من 10 أندية ممنوعة من الإستقدامات في الميركاتو”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنّ هناك أكثر من 10 أندية محترفة ستكون ممنوعة من دخول سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة بسبب الديون.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن مشكل الديون التي تعاني منها بعض الأندية قائلا:

” الفرق التي تعاني من أكثر من مليار ديون ستكون ممنوعة من الإنتدابات خلال الميركاتو الشتوي، وعدد هذه الأندية هو 10″.

وفيما يخص شباب بلوزداد الذي يعاني هو الآخر من الديون قال مدوار:

” شباب بلوزداد لديه 12 مليار ديون عالقة، إلا أنه هناك عمل جبار من طرف الشركة المالية “مادار” التي تقوم حاليا بتسديد مستحقات جميع اللاعبين”.