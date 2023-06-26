مدوار يهاجم رؤساء الأندية والمديرية الفنية لـ”الفاف”

فتح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، النار على رؤساء الأندية والمديرية الفنية لـ”الفاف” بسبب الانتقادات التي تلاحقه بخصوص برمجة لقاءات البطولة.

وفي تصريحات إعلامية عقب أشغال الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” التي جدرت اليوم الاثنين، ببني مسوس، قال مدوار: “كان على رؤساء الأندية أن يتحدثوا حينما كانوا يراسلونني من أجل تأجيل لقاءات فرقهم.”

مضيفا: “اليوم أمامنا 5 جولات فقط من أجل استكمال الموسم، ولو نرى الجيران فإنهم يلعبون مباراة في كل 3 أيام ولا أحد منهم يشتكي”.

وواصل مدوار، انتقاد رؤساء الأندية وقال: “هنا يريدون كل شيء، يريدون اللعب ولا يريدون ذلك، وهناك من لا يريد أن يسقط”.

وأشار رئيس الرابطة، إلى أن هذا الأمر يفتح المجال لرؤساء النوادي التي تصارع على البقاء، وقال: “هناك من يرى في الأمر فرصة حتى لا تلعب المباريات وينتظر إلغاء السقوط”. مضيفا : “الحديث عن توقيف البطولة لا يزال مستمرا، خاصة حينما يأتي من بعض الفرق التي يضرب بها المثل”

كما عرج رئيس الشلف السابق، للحديث عن المديرية الفنية لـ”الفاف” وقال: “لا يوجد تواصل مع المديرية، هناك العديد من النقائص.. عليهم احترام برمجة البطولة وأخذها بعين الاعتبار، لأنها مضبوطة مسبقا”.

وفي الأخير، تمنى مدوار الخير للكرة الجزائرية، لكنه اشترط اجراء تغييرات وأمور جدية مستقبلا، وختم: “يجب أن يكون تشاور بين الهيئات لأننا منظومة كروية واحدة، ولا يجب أن يرى كل طرف من جهته”.