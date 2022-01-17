مديرة الوقاية في وزارة الصحة: “متخوفون من سرعة انتشار أوميكرون وتسريع موعد الذروة”

كشف، أمس، مدير الصحة في ولاية تيبازة، محمد بورحلة، بأن نسبة انتشار متحور “أوميكرون” في الجزائر بدأت تعرف تسارعا، حيث قاربت حاليا نسبة 33 من المئة.

وخلال نزوله ضيفا برفقة مديرة الوقاية بوزارة الصحة، سامية حمادي، على “فوروم الأولى”، أوضح مدير الصحة بولاية تيبازة، محمد بورحلة، أن متحور “دلتا” لا يزال يشكل غالبية الإصابات في الجزائر، مؤكدا أن سرعة انتشار المتحور الجديد بدأت تظهر وبإمكانها إحداث الفرق.

وبحديثه عن التلقيح، كشف المسؤول نفسه، أن الشريحة الأكثر عزوفا عن العملية، هي التي تتراوح أعمارها بين 19 و 30 سنة.

كما دعا مدير الصحة في ولاية تيبازة، بورحلة، إلى استهداف هذه الفئة لإقناعها بضرورة التلقيح، وتفعيل التلقيح القطاعي، مؤكدا أن استهداف كل قطاع لوحده بإمكانه أن يصل إلى الهدف المنشود.

وأعربت مديرة الوقاية بوزارة الصحة، سامية حمادي، عن تخوفها من سرعة انتشار “أوميكرون” الذي بإمكانه أن يسَرّع موعد الوصول إلى الذروة، قائلة في ذات السياق، إنه “يمكن الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة في الجزائر قبل الوقت، وهذا راجع إلى سرعة انتشار المتحور”.

وكان عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس “كورونا”، رياض مهياوي، قد نبّه من سرعة انتشار “أوميكرون” الكبيرة، قائلا إن المتحور الجديد إذا دخل أي بيت، فإنه يصل جميع أفراد العائلة بسبب انتشاره.

للإشارة، فقد أعلن معهد “باستور” عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس “كورونا”، وأنه قد تم التأكد من الإصابات بعد إجراء التحاليل على اختبار “PCR” إيجابي للمعنيين، وأن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من متحور “أوميكرون”، كما أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير “أوميكرون” بصفة متزايدة موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير “دلتا”، فيما يشكل “أوميكرون” نسبة 33 من المئة من المتغيرات المنتشرة، والذي يعرف منحنى تصاعديا، حيث كان يمثل 10 من المئة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر الماضي.

طالع أيضا: دراسة تكشف الأسطح التي يعيش عليها أوميكرون أو يفقد حيويته

قام مركز “فيكتور” الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. بدراسة وتقييم قدرة متحور “أوميكرون” على الإستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح.

وتبيّن من الدراسة التي قام بها مركز “فيكتور”، التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”. أن سلالة “أوميكرون” تفقد حيويتها وقدرتها على الإستمرار بشكل أسرع على السيراميك.

وذكرت “روس بوتريبنادزور”، أن خبراء المركز وبهدف تقييم مدى عدوى متحور “أوميكرون”. نفذوا سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية “30-40 بالمائة” ودرجة الحرارة مابين “26-28 درجة مئوية”.

وثبت بالتجربة، أن نشاط الفيروس يثبط ويتلاشى على السيراميك بشكل أسرع. ويصبح الفيروس غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 ساعة. كما أشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام، لا تختلف ديناميكيات الإنخفاض في صلاحية هذه السلالة كثيرا عن المتحورات التي تمت دراستها قبل ذلك لفيروس كورونا.

طالع أيضا