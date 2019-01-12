مديرة مدرسة تشتكي أن تلاميذها يأكلون من القمامة

اشتكت مديرة مدرسة بريطانية، أن الأطفال يصلون إلى المدرسة وهم يشعرون بالجوع، ويبحثون عن الطعام في صناديق القمامة.

وأضافت أن واحدا من بين كل عشرة من تلاميذ المدرسة، يعيش في عائلة تعتمد على المساعدات التي تقدمها بنوك الطعام.

وتابعت مديرة المدرسة “لسوء الحظ أتعامل مع أطفال وليس مجرد أرقام”.

حيث أكدت المديرة أن هناك 35 طفلا في مدرستها، تعيش عائلاتهم على المساعدة التي تقدمها بنوك الطعام، ومن المحتمل أن تكون أعدادهم أكبر.

وأضافت “عندما يحرم الأطفال من الأكل فإن ذلك يؤثر على سلوكهم، ويصبحون مهووسين بالأكل، لذا لدينا بعض الأطفال الذين يأكلون بقايا الفواكه من صناديق القمامة”.

وقالت إن قلبها ينفطر عندما يصل الآباء الى المدارس، ثم ينفجرون بالبكاء ويقولون بأنهم لا يستطيعون تأمين المال لإطعام أطفالهم.

وأضافت المتحدثة، نحن نقدم الدعم من خلال الوجبات المدرسية المجانية واستمارات الطعام.

ولذا دعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى تعيين وزير للجوع، لمواجهة مشكلة إنعدام الأمن الغذائي، خاصة بين الأطفال.