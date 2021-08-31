مديريات التربية تشرع في تسليم التعيينات الخاصة بخرّيجي المدارس العليا

إضافة إلى الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية

شرعت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، في تسليم التعيينات الخاصة بخرّيجي المدارس العليا، وكذا المستفيدين من الحركة التنقلية، حيث سيتم الانتهاء من العملية الأسبوع القادم على الأكثر‪ .

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم تسليم 8 آلاف تعيين لخريجي المدارس العليا، في حين، لا تزال العملية متواصلىة إلى غاية الانتهاء من كل القوائم المستفيدة من التوظيف‪ .

من جهة أخرى، تشير المعلومات إلى أن مديريات التربية وضعت فضاءات خاصة لاستقبال ملفات خريجي الجامعات قصد توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهذا تزامنا مع فتح مؤسسات تربوية جديدة، وكذا لسدّ المناصب الشاغرة التي لم تغطيها تعيينات خرّيجي المدارس العليا‪ .

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت مديري التربية بالشروع في إحصاء المناصب الشاغرة حتى يتم توظيف خريجي المدارس العليا، إلا أنها لم تكتفِ بقوائم خريجي هذه المدارس، بل شرعت في عملية استقبال ملفات خريجي الجامعات لتوظيفهم على أساس التعاقد، وهذا حتى لا يتم الوقوع في مشكل المناصب الشاغرة مع الدخول المدرسي الذي سيكون في 21 سبتمبر الجاري‪ .

هذا وكان تقرير نقابة “الكلا”، قد أكد بأن عدد المناصب التي كشفت عنها وزارة التربية لا تغطي سوى نسبة 50 من المئة من المناصب الشاغرة في التعليم الثانوي، علما أن وزارة التربية أكدت في آخر تصريح لها، بأن عدد المناصب الشاغرة في الوزارة يقدر بـ 15 ألف منصب‪.

وجاء في التقرير أن عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية يقدر بـ 80 من المئة، وذكر التقرير بأن الخطأ الذي تقع فيه وزارة التربية، هو توظيف أساتذة ومعلمين وتكوينهم لمدة معينة، لكن بعد أشهر، تسقطهم من مناصبهم بحجة عدم توافق ملفاتهم مع شروط الوظيف العمومي، مما يخلق مشكلة حقيقية في القطاع تؤدي إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات‪.

من جهة أخرى، فإن المسابقات في القطاع ستقتصر فقط على المسابقات الداخلية “مسابقة الترقية”، سواء تعلق الأمر بالسلك البيداغوجي أو السلك الإداري