مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش تهنئ الأسرة الإعلامية

هنأت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، لأركان الجيش الوطني الشعبي الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وجاء في رسالة التهنئة:”بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، تتقدم مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، لأركان الجيش الوطني الشعبي إلى كافة رجال الإعلام من صجفيين وتقنيين وإداريين بأسم عبارات التهاني وأطيب الأماني متمنيين لهم دوام التألق والدوام والنجاح في سبيل تنوير الرأي العام بالأخبار الصحيحة والحقائق.”

وأضافت المديرية:”كما نغتنم هذه الفرصة لنشيد من خلالها بالإحترافية والمصداقية التي تتسم بها الأسرة الإعلامية وطذا المجهودات المبذولة، في ظل التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد، والتي يشكل فيها الإعلام طرفا محوريا في بناء الجزائر الجديدة.