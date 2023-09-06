مديرية الضرائب تصدر بيانا هاما!

أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الأربعاء، أن ملفات جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المكلفين بالضريبة التابعين لبلدية باب الزوار، في طور التحويل من مركز الضرائب الرويبة إلى مركز الضرائب لباب الزوار.

كما دعت المديرية المعنيين، إلى إتمام جميع الإجراءات و دفع الضرائب المتعلقة بتصريحاتهم الجبائية. وهذا ابتدءً من تاريخ 16 من الشهر الجاري على مستوى مركز الضرائب باب الزوار.

ولمزيد من الاستفسارات على المعنيين التقرب من مصلحة الاستقبال والإعلام لمراكز الضرائب الرويبة أو باب الزوار.