مديرية الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لهذه المؤسسات

أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم عن إجراءات جديدة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك اعلنت عن إجراءات المرافقة لفائدة المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات.

وأنهت المديرية لعلم المؤسسات المصدرة انها وضعت تحت تصرف المؤسسات المصدرة عنوان بريد إلكتروني مخصص “[email protected]”.

وذلك من “أجل الحصول في أقرب الآجال على معلومات تخص الإجراءات الجبائية المتعلقة بنشاطهم والإبلاغ عن أي صعوبات يواجهونها في هذا الصدد”، يضيف البيان.

وأوضحت ذات المديرية ان هذه الإجراءات تتمثل في “تخصيص إجراء مبسط لمعالجة الطلبات التي تقدمها هذه المؤسسات فيما يتعلق:

الحصول على الاعتماد للشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. بالإضافة إلى استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة والتسبيق المالي بمعدل 30 بالمائة.

وتابع البيان بخصوص إجراءات شهادات الوضعية الجبائية في حالة تحويل الأموال إلى الخارج المتعلقة بعمليات التصدير.