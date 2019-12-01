مديرية حملة تبون تتهم.. حملة ميهوبي تزعم دعمه من طرف الجيش

أودعت مديرية حملة المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، شكوى لدى السلطة المستقلة للانتخابات، ضد مديرية حملة المترشح عز الدين ميهوبي.

أعلنت مديرية حملة تبون، عبر بيان على صفحتها في “فايسبوك” أن فرعها في ولاية تيسمسيلت قد أودع شكوى ضد مدير حملة ميهوبي بنفس الولاية.

وأوضحت مديرية حملة تبون أن الشكوى تم إيداعها لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في تيسمسيلت.

وبشأن أسباب الشكوى، قال بيان مديرية حملة تبون إن مديرية حملة ميهوبي ارتكبت تجاوزات وصفها البيان بالخطيرة.

وأضاف المنشور أن مسؤولي حملة ميهوبي في تيسمسيلت باتوا ينشرون مزاعم بأن ميهوبي سيكون الرئيس القادم، بتعليمات فوقية.

وفسر مسؤولو حملة تبون عبارة “تعليمات فوقية” بوجود إشارة إلى المؤسسة العسكرية.