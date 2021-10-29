مدير الأشغال العمومية يدعو المواطنين والفضوليين لعدم التقرب من مكان الحادث

دعا مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني. المواطنين وأصحاب المركبات وإلى عدم التقرب من مكان الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 1 ببئر خادم.

وبالمقابل، دعا مدير الأشغال العمومية أيضا المواطنين الفضولين إلى عدم التقرب من الحفرة. لأن المكان خطير وهذا خوفا من اي انهيارات.

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كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، عن سبب انهيار قناة الصرف الصحي في طريق بئر خادم بالعاصمة. كما قال عبد الرحمان رحماني، إن السبب راجع إلى الفيضانات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، بالأخص بلدية السحاولة بـ144 ملم.

وأشار مدير الأشغال العمومية في سياق ذات صلة، إلى أن القناة استوعبت الكثير من مياه الأمطار المتساقطة بغزارة في الآونة الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى عدم تحملها وانهيارها كليا بعمق 15 مترا.

وبالمقابل، أضاف رحماني، في تصريح للنهار، أن مصالح ولاية العاصمة. اتخذت كل الاجراءات ووضعت الإمكانيات اللازمة لحل المشكل. “الطريق ستقطع بعد حين لدراسة إعادة تهيئة الطريق وتوسيع الحفرة” –يشير المتحدث-.

وعن فتح الطريق أمام السائقين، أوضح رحماني أنه لا يمكن تحديد الوقت لذلك. لأن –يضيف- المصالح حاليا تقوم بدراسة الوضع. وهذا من أجل معالجة المشكل من كل الجوانب وإيجاد الحلول التقنية.



وشهد، منذ صبيحة أمس الخميس، الطريق الوطني ببئر خادم في العاصمة حادثة انهيار أرضي. كما تمثل الحادث بالتحديد انهيار قناة الصرف الصحي على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وبالمقابل، أدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.

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