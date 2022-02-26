مدير الخدمات الجامعية: إصابة 3 طالبات بجروح بليغة.. ولا نستبعد وجود تواطؤ

كشف المدير العام للخدمات الجامعية غمري ناصر، عن تعرض 3 طالبات ليلة أمس، للإعتداء داخل الإقامة الجامعية ببودواو ولاية بومرداس.

وقال المدير العام للخدمات الجامعية في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن المعتدي هو شخص غريب إقتحم الإقامة ليلة أمس وقام بضربهن. حيث أقدم على قطع التيار الكهربائي قبل الإعتداء عليهن. مستعملا في ذلك مطرقة وسلاح أبيض للإعتداء على الطالبات بعد قيامهن بالصراخ وطلب النجدة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الإعتداء أسفر عن إصابة 3 طالبات بجروح بليغة إحداهن متواجدة بمستشفى مصطفى باشا و طالبتين متواجدتين في مستشفى زميرلي. حيث تتواجدن منذ الصبيحة بالمصالح الإستشفائية. كما أن إحداهن تتواجد في حالة حرجة.

وأضاف غمري في ذات السياق، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة مؤكدا أنه لا يستبعد وجود تواطئ سمح بتسلل المعتدي عبر حائط الإقامة. كما سيتم إتخاذ إجراءات صارمة مع كل متواطئ سواء من أمن أو طلبة.

من جهته أعلن ذات المسؤول، أن مصالح الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي قام بالإعتداء على الطالبات

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