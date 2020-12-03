مدير الصندوق الروسي للاستثمارات: بإمكاننا بدء إنتاج لقاح “سبوتنيك V” في مصر والجزائر

كشف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي في مصر والجزائر.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال دميترييف، خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المحادثات حول موضوع إنتاج “سبوتنيك” تخوضها روسيا في الوقت الحالي مع نيجيريا أيضا.

وأشار المسؤول إلى أن ما يزيد عن 40 دولة، أبدت اهتمامها بلقاح “سبوتنيك V”.

وكشف دميترييف، أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي يشكل أقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل “سبوتنيك V” أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.