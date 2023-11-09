مدير المستشفى الإندونيسي: الإحتلال قصف محيط المستشفى بـ11 صاروخا
بقلم خالد زوبيري
كشف مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة الدكتور عاطف الكحلوت، بأن جيش الإحتلال الصهيوني قصف محيط المستشفى بـ11 صاروخا.
وقال مدير المستشفى الإندونيسي في مقابلة مع الجزيرة، إن المستشفى تعرض لدمار جزئي نتيجة القصف الصهيوني.
وأضاف ذات المتحدث، أن شظايا كبيرة جدا تطايرت على المستشفى بعد قصف محيطه.
وأكد عاطف الكحلوت بأن المستشفى الإندونيسي سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.
وختم مدير المستشفى قائلا:”لن نتخلى عن دورنا وعن معالجة جرحانا.”
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