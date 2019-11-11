مدير بنك السلام لـ “النهار”: قروض حلال لشراء مساكن LPA..!

قال إن البنك مستعد لاستقبال ملفات المكتتبين..

السماح للمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول لاقتناء سيارات بـ«الفاسيليتي» باسترجاع أموالهم

سيتمكن المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم LPA مـن الحصول على قروض حلال لاقتناء مساكنهم.

بعد إطلاق بنك «السلام» الجزائر للخدمة وإعلانه الشروع في استقبال ملفات المكتتبين.

كشف مدير «السلام بنك» الجزائر، ناصر حيدر، في تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش حضوره للملتقى

الدولي الأول للصريفة الإسلامية تحت شعار» التمويل الإسلامي وتحدي التنمية المستدامة»، بأن البنك سيقوم بتمويل هذه الصيغة السكنية الجديدة بصيغة شركة الملك.

وأضاف المتحدث بأن البنك سيدخل كشريك مع المستفيد في ملكية السكن بموجب عقد شركة البنك، حيث سيتم

تأجير المسكن من قبل البنك بعقد إيجار منتهي التمليك بعد دفع المكتتب لكافة الأقساط المتبقية.

من جهة أخرى، كشف مدير «السلام بنك» الجزائر، بأن مبلغ التمويلات إلى غاية شهر سبتمبر الفارط فاق 20 مليار

دينار، 17 مليار منها خاصة بالسيارات والبقية خاصة بمختلف الصيغ التي تم تمويلها.

وبخصوص قروض لاقتناء السيارات بالتقسيط، قال المتحدث إن المشكل هنا يطرح في الندرة، مشيرا إلى

أن أكثر من ألف ملف هو في قائمة الانتظار إلى حين فتح رخص جديدة، حيث سيتم السماح للمواطنين الذين

أودعوا الدفعة الأولى لاسترجاع أموالهم وسحبها، أو تقديم شهادة الوفرة من وكيل السيارة المراد شراؤها من

أجل السماح للبنك باقتناء سيارة الزبون، مشيرا إلى أن معالجة الملفات تتم تدريجيا حسب الطلب.

وكانت مصالح ولاية الجزائر قرّرت منح الألولية في معالجة ملفات صيغة السكن الترقوي المدعم LPA للمتزوجين

وليس حسب الرقم التسلسلي، حيث إنطلقت عملية غربلة المسجلين بتاريخ 30 أكتوبر الفارط. وتم برمجة حصة

العاصمة بمشروع انجاز 7200 مسكن في العاصمة، حيث تم الانطلاق في دراسة الأرضيات بها، في حين سيتم

الشروع في بداية تسليم مساكن LPA، ستكون في آفاق 2021، حيث تم تحديد مدة إنجاز المساكن ما بين 12 و14 شهرا.

وقد خصّصت ولاية الجزائر لإنجاز صيغة المساكن الترقوي المدعم 7203 وحدة سكنية موزعة على 35 موقعا،

أين تم تكليف 4 مرقين عقاريين عموميين لإنجاز هذه المساكن على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري

الثلاثة والوكالة العقارية لولاية الجزائر. وتحصل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على 2342 وحدة

سكنية، «أو بي جي يي»الدار البيضاء 1830 وحدة سكنية، و«أو بي جي» بئر مراد رايس 1750 وحدة سكنية،

أما الوكالة العقارية لولاية الجزائر فكلفت بإنجاز 1281 وحدة سكنية، وبالنسبة للمواقع والعقارات التي ستنجز عليها هذه المساكن، فإنه تم اختيار 11 مقاطعة إدارية و17 بلدية.