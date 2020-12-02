مدير بنك “BADR”: تخصيص أزيد من 13 مليار دج قروض لفلاحي شعبة الحبوب

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محمد بوراي، أن “البنك استلم أكثر من 12 ألف ملف في شعبة الحبوب في إطار منح قرض الرفيق”.

وقال بوراي، في تصريح للنهار، “في إطار حملة الحرث والبذر لسنة 2020-2021، إستلمنا أكثر من 12 ألف ملف بخصوص منح قرض “الرفيق” في شعبة الحبوب”.

وأكد ذات المسؤول إن “الملفات درست جميعها، وتمت الموافقة على 99.07 في المائة منها”.

وقال بوراي: “المبلغ الذي خصص لهذه العملية تعدى الـ13 مليار دج”.

كما أكد المسؤول الأول على رأس البنك أنه “تم أخذ جميع الإجراءات لتسهيل المعاملات والقروض مع الفلاحين”.

وأورد بوراي: “قمنا بإقرار إعادة جدولة كل الديون، مع إمكانية أخذ الدولة على عاتقها الفوائد التي تسري في هذه المدة”.