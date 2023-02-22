مدير جامعة الجزائر1 يكشف جديد نظام ” LMD “

كشف مدير جامعة الجزائر1، البروفيسور فارس مختاري أن إعادة النظر في جوانب معيّنة من نظام ” الألمدي LMD “بعد انقضاء 19 سنة عن إدخال هذا النظام في 2004.

وفي حوار خص به الإذاعة الوطنية قال البروفيسور فارس مختاري إنّه بعد انقضاء 19 سنة عن إدخال نظام الألمدي في 2004، لا بدّ من وقفة تبصّر لهذا النظام. خصوصًا مع وجوب الذهاب بالجامعة إلى أثر اقتصادي، ما يقتضي إعادة النظر في جوانب معيّنة من هذا النظام.

وتابع مدير جامعة الجزائر1 انه تمّ إقتراح تقليص عدد الميادين من 84 إلى 38 شعبة، اعتماد الليسانس المزدوج، وأيضا مقترح الأربع سنوات في طور الليسانس. وأكد البروفيسور أنّ مشروع الإصلاح الجامعي قيد الإنضاج، وسيتمّ بلورته في ندوات وطنية لاحقًا للفصل فيه.

كما صرح مدير جامعة الجزائر1 ببرنامج “ضيف الصباح أنّ الجامعات الجزائرية تدّعمت بالمدينة الرقمية في قسنطينة التي باتت تمتلك قطبًا جامعيًا تكنولوجيًا لإيواء المؤسسات الناشئة، وتحتوي على أربعمائة فضاء في خدمة أصحاب المشاريع المبتكرة.

بالإضافة إلى أنّ المدينة الرقمية تعنى بالجانب البيداغوجي والتكويني، البحث العلمي، الابتكار، المحيط الاقتصادي والاستفادة منه في تربصات وتمويل المشاريع البحثية، فضلاً عن ربط الجامعات والمؤسسات الاقتصادية يضيف مختاري.

في حين صرح مختاري أنّ الرهان يكمن في تعميق الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إنشاء الدار الوطنية للذكاء الاصطناعي بقاعة النفق الجامعي في العاصمة، وتعدّ الدار منبرًا للإبداع، وستحتضن مؤتمر الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المسؤول “نسعى لجعل الجامعات قاطرة للتنمية المحلية والوطنية”، مضيفًا أنّ الجامعات تستوعب 94 حاضنة أعمال على المستوى الوطني، بعدما لم تكن تتجاوز 40 في سبتمبر الماضي.