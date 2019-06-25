مدير ديوان وزارة العمل يستمع لانشغلات المواطنين حول خدمات القطاع ببسكرة

استمع اليوم رئيس ديوان وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، نصر الدين بوقرة، لانشغالات المواطنين وتسجيل ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ميدانيا.

وأشرف نصر الدين بوقرة على زيارة عمل وتفقد قادته لولاية بسكرة اليوم، عاين من خلالها مختلف الهيئات التابعة للقطاع بولاية.

حيث سمحت هذه الزيارة بتسجيل انشغالات وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات التي يوفرها القطاع، بهدف تحسينها وتطويرها،حسب منشور للوزارة على الفايسبوك.

ومكّنت الزيارة مدير الديوان والوفد المرافق له الوفد من معاينة مقرات، وفروع الهيئات تحت الوصاية المتواجدة بمختلف بلديات الولاية،

وكذا الاطلاع على ظروف العمل والوسائل المادية والبشرية، الموضوعة من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات مواطنينا.