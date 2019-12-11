مدير شركة أمريكية يكافئ موظفيه بـ10 ملايين دولار

قرر مالك شركة أمريكية مكافأة موظفيه بمناسبة السنة الجديدة، بطريقة “سخية”، أثارت دهشتهم وإعجابهم في آن واحد.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدوارد سان جون صاحب شركة العقارات الضخمة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، منح موظفيه 10 ملايين دولار.

وبحسبة بسيطة، فإنّ كل من موظفي الشركة، الذين يصل إلى 198 عامل، سيحصل في المتوسط على نحو 50 ألف دولار هدية.

لكن سان جون وضع طريقة أخرى لتوزيع الأموال، تعتمد على أقدمية الموظفين لديه.

وإنتابت الموظفين فرحة عامرة وأخذوا يتبادلون العناق، عندما إستلموا الأظرفة الحمراء التي تبشرهم بالمكافأة غير المتوقعة.

وقال إدوارد لموظفيه إنّ “سبب المنحة أنّ الشركة حققت هدفها بتطوير 2 مليون متر مربعة من المكاتب والوحدات السكنية في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “للإحتفال بتحقيق هذا الهدف، أردنا أن نكافئ كل الموظفين بطريقة رائعة تترك أثرًا جيّدًا في حياتهم”.

واختتم: “أنا ممتن لكل موظف على عمله الجاد وتفانيه”.