مدير شركة FUTUR GATE يكشف: “هذا هو المبلغ الذي تحصل عليه ريفكا ووالدته”

كشف مدير شركة FUTUR GATE المتهم الرئيسي في قضية النصب والإحتيال التي تعرض لها عدد من الطلبة الجزائريين، عن المبلغ الذي منحه ل فاروق بوجملين المعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بـ”ريفكا”.

وقال مدير شركة FUTUR GATE في تسجيل مصور عرضته المديرية العامة للأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء، أن مناجير المدعو “ريفكا” أخد مبلغ 110 مليون حين افتتاحه الشركة.

وأضاف المتهم أن فاروق بوجملين أخذ في عرض ترويجي ثان مبلغ 400 مليون نقدا، دون إحتساب تكاليف سفريته إلى تركيا.

واختتم المتهم الرئيسي قائلا، بأن والدة “ريفكا” هي الأخرى تحصلت على مبلغ مالي قدر بـ 120 مليون .

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت السبت الماضي، أن مصالحها المختصة، الممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، تحقيقا بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالبا جزائريا تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.

ومكنت التحقيقات الأولية المكثفة، من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم ثلاثة أشخاص، الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة، كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج.

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فجر طلبة جزائريون سجلوا في برنامج للدراسة بالخارج في تركيا وأوكرانيا فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم النصب عليهم من طرف شركتين وهميتين.

وكان قد روج العديد من المؤثرين الجزائريين كريفكا وستانلي، وإيناس عبدلي لشركتي VYKLYK.DZ و FUTUREGATESDZ عبر حساباتهم إنستغرام.

وبهذا الخصوص صرح ريفكا حصريا للنهار أونلاين أن الشركة المعنية اختارت مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها. كما أنها أظهرت لهم كل الوثائق اللازمة التي تثبت أنها شركة رسمية.

وأضاف ريفكا “اشتريت تذكرة بمالي الخاص وذهبت إلى تركيا من أجل التحقق من الأمر. ووجدت أن كل شيء مرتب وموجود على أرض الواقع”.

وتابع “وبعد عودتي إلى بريطانيا بعد نهاية كأس العرب اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص محتالون. فأردت التأكد وقمت ببث مباشر على حسابي الرسمي مع مسؤول الشركة والضحايا”.

وأكد ريفكا أن هدفه كان مساعدة الطلاب وأنه هو أيضا ضحية في القضية. مشيرا أن الضحايا موجودون في وضعية معقدة خاصة الفتيات.

وأشار ريفكا أنه مستعد للقيام بحملة من أجل مساعدة الطلبة الضحايا.

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