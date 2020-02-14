مدير عام مجمع النهار يمثل منذ لحظات أمام قاضي التحقيق

مثل مدير عام مجمع النهار الزميل أنيس رحماني، منذ لحظات، الليلة الخميس إلى الجمعة، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس.

وقال موفد “النهار أونلاين” إلى مبنى محكمة بئر مراد رايس إن التحقيق مع مدير عام مجمع النهار من طرف قاضي التحقيق قد بدأ بعد دقائق من الساعة الثانية صباحا.

وكان أنيس رحماني قد مثل في وقت سابق أمام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، قبل أن يقرر إحالة ملفه إلى قاضي التحقيق.

وكانت قنوات إعلامية قد نشرت منذ أكثر من 3 ساعات، أخبارا مفادها أن قرار إيداع أنيس رحماني الحبس المؤقت قد صدر.

ويبدو واضحا من خلال تلك المزاعم الكاذبة والمغلوطة وجود محاولات خبيثة للتأثير على مسار التحقيق بنشر أخبار مضللة.