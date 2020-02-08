مدير عدل: “مكاتب الدراسات المتابعة لمشاريع عدل تتحمل وحدها مسؤولية أي خلل في السكنات”

كشفت مصادر لـ “النهار اون لاين” أن مدير عدل أكد للقائمين على المشاريع بأن مكاتب الدراسات المتابعة للمشاريع تتحمل وحدها مسؤولية اي خلل في السكنات البيع بالايجار.

وأعطى مدير وكالة عدل خلال زيارته لولاية تيبازة إشارة الإنطلاق الفعلي لمشاريع التهيئة الخارجية لـ 12 الف وحدة سكنية.

هذا وينتظر حسب ما كشفه مدير عدل خلال زيارة لتيبازة ابان الهدف هو استلام أكثر من 60 بالمائة من السكنات عدل 2 قبل نهاية السنة.

كما سيتم في هذا الإطار منح شهادات التخصيص النهائية قبل نهاية شهر مارس القادم المكتتبين.