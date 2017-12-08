مدير “لافارج” السابق متهم بالإرهاب

وجه القضاء الفرنسي رسميا تهمة “تمويل مخطط إرهابي” لـ “أريك أولسن” المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم الفرنسية السويسرية.

وذلك بإطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل تنظيم داعش بصورة غير مباشرة وفق ما أعلن مصدر قضائي.

وأفاد مصدر في مكتب الادعاء الفرنسي بأن إريك أولسن قيد تحقيق رسمي في إطار تحقيق بشأن أنشطة للمجموعة في سوريا.

وأولسن هو أحد ثلاثة مسؤولين سابقين في المجموعة احتجزتهم السلطات قيد التحقيق أول أمس الأربعاء.

وقد أكد “بيت هيس” رئيس لافارج أن الشركة وقعت في أخطاء غير مقبولة في سوريا وأنها تتعاون مع المحققين.

يذكر أن “أولسن” استقال من منصبه بعدما اعترفت الشركة بدفع أموال إلى مجموعات مسلحة مقابل استمرار أحد مصانعها في سوريا.