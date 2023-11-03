مدير مجمع الشفاء: استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية إن ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان، مبينا أن قافلة الإسعاف التي قصفها الاحتلال كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وأضاف المدير في تصريحات صحفية، أن “البعض من الجرحى استشهدوا لأننا لم نستطع تقديم الخدمة لهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد سنتيمتر واحد في المجمع لا يوجد فيه نازحون.”

وتابع:”طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.”