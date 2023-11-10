مدير مجمع الشفاء: مخزون الوقود ينتهي غدا ومرضى التنفس الاصطناعي مهددون

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سليمة، إن المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى ولا نستطيع إجراء عمليات جراحية.

وأشار مدير مجمع الشفاء الطبي، في تصريحات للجزيرة إلى أنه لم تدخل أي مساعدات لشمالي قطاع غزة.

وعبّر أبو سليمة عن خشيته من أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره، محمّلا العالم بأسره مسؤولية المرضى والجرحى بمستشفى الشفاء.

كما تأسف المتحدث ذاته من عدم تقديم المجتمع الدولي أي شربة ماء ولا لتر وقود، لافتا إلى أن الطواقم الطبية محبطة لأنها لا تستطيع تقديم العلاج للجرحى.

وأضاف أن “الوضع مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى… وهذا اليوم كان يوم حرب على المستشفيات.”

وختم مدير مجمع الشفاء الطبي قائلا: “مخزوننا من الوقود ينتهي غدا.. وبعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم.”