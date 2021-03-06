مدير معهد باستور: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المتحورة إلى 8

أعلن المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، ارتفاع عدد المصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، بالجزائر إلى 8 حالات مؤكدة.

وجاء تصريح فوزي درار، مساء أمس الجمعة، لدى نزوله ضيفا على حصة الصحة في أسبوع للتلفزيون الجزائري.

وقال إن عدد المصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا كان في البداية حالتين ثم ارتفع إلى 6 حالات.

وإلى غاية أمس الجمعة، تم تسجيل حالتين جديدتين، من السلالة البريطانية المتحورة.

وأوضح أن إحدى الحالات تتواجد بمستشفى القطار، وأخرى بمستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة، وكلاهما يخضعان للمتابعة الطبية وحالتهما مستقرة .

ودعا المدير العام لمعهد باستور الجزائر، المواطنين إلى الالتزام أكثر بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.