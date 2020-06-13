مدير معهد باستور: موجة ثانية من كورونا واردة إن لم نحترم الإرشادات الصحية

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر، فوزي درار، بخصوص الوضعية الوبائية لفيروس كورنا في الجزائر أن “عدم إحترام الإرشادات الصحية يمكن أن يوصلنا لموجة ثانية”.

وقال درار، في تصريح لوكالة الأنباء، أن الوضعية الوبائية لفيروس كورنا في الجزائر في مرحلة الإنخفاض لكن ببطئ”.

وقال ان “25 بالمائة من مجموع الكشوفات الخاصة بالفيروس كانت إيجابية”.

وأكد درار أن “معهد باستور وفي الأشهر الأولى من ظهور الفيروس كانت نسبة 45 بالمائة من مجموع الكشوفات إيجابية”.

وأضاف درار أن “نهاية الوباء مرهونة بالإلتزام بالارشادات الوقائية”.

مشيرا في السياق ذاته أن “رفع الحجر التام لا يعني عدم تسجيل حالات إيجابية”.

كما أكد المدير العام لمعهد باستور أن “المشكل ليس في عدد الحالات بقدر ما هو في كيفية التعامل معها وحصرها”.