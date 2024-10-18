مدينة جزائرية ضمن “TOP 5” للمدن الأشد حرًّا في العالم

دخلت مدينة جزائرية ضمن قائمة المدن الأشد حرًّا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم. صنف مدينة برج باجي مختار ضمن 5 TOP لأشد المدن حراً في العالم.

ووفقاً للموقع ذاته، جاءت مدينة برج باجي مختار في المركز الخامس. بدرجة حرارة بلغت 41 مئوية.

وتصدرت القائمة مدينة أراكاجو بالبرازيل بـ 44.9 درجة مئوية، متبوعة بمدينة توربا الباكستانية بـ 42.4 درجة مئوية.

بينما جاءت في المركز الخامس عشر والأخير من قائمة المدن الأكثر حرا في العالم، مدينة جوبيا كريك الأسترالية بـ 40.4 درجة مئوية.