مدينة صينية تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في مدينة شنغهاي بالصين، اليوم الأحد، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا، بواقع 39 وفاة.

ويأتي هذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل القضاء على أسوأ تفش له منذ عامين.

وسطرت السلطات الصينية، عمليات إغلاق واختبارات جماعية، حيث يلتزم بسياسة صارمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

هاذا وتم إغلاق مركز الأعمال العالمي لشنغهاي بالكامل تقريبا منذ بداية الشهر، مما تسبب في ازدحام سلاسل التوريد.

وأعلنت أكبر مدينة في الصين عن أول وفيات من تفشي المرض في 18 أفريل الجاري.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية أنها أبلغت عن 39 حالة وفاة أخرى اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87.

بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22 ألف حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.

في حين كانت أعلى حصيلة يومية سابقة في شنغهاي منذ الإغلاق 12 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

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خبير: هكذا سينتهي وباء كورونا

توقع عالم المناعة الروسي فلاديسلاف جيمتشوغوف، أن يصبح فيروس كورونا عدوى موسمية أو أن يكتسب مضيفا حيوانيا له في الطبيعة. وحسب وكالة تاس، قال الأخصائي: “أين سيذهب الفيروس، كيف سينتهي الوباء. هناك خياران: الأول – سيصبح عدوى موسمية، مثل الأنفلونزا، تنتقل من نصف كرة إلى آخر. والثاني – سيجد مضيفا جديدا في الطبيعة، وسيصبح عدوى بؤرية طبيعية أخرى”. وأضاف الخبير: “في الواقع، توجد أمراض مثل إيبولا والطاعون تعتمد في بقائها على المضيف أو في المستودعات الطبيعية”. وأكدجيمتشوغوف، إن ظهور مضيفات فيروس كورونا في عالم الحيوان ليس خطيرا على البشر، وهو عملية طبيعية بشكل عام. موضحا أن “هذا هو هدف الفيروس كمجتمع، البقاء على قيد الحياة والبقاء كنوع. سيبقى، وبالتحديد سيتم اختيار تلك الطفرات التي ستسهل انتقاله إلى مستودع آخر”. وخلص الخبير إلى أنه مع انخفاض مناعة البشر، قد يصاب الناس مرة أخرى بالفيروس، عبر تلقي الفيروس من مضيف حيواني من الطبيعة.

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