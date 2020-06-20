مديونية فرنسا تتجاوز 2.400 مليار يورو في الثلاثي الأول لسنة 2020

تجاوزت مديونية فرنسا الـ 2.400 مليار يورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسب ما أفاد به المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الفرنسي، اليوم السبت نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية، فإن المديونية العامة لفرنسا بلغت أكثر من 2.400 مليار يورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

واشار المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أنه وفي نهاية الربع الأول من 2020، بلغت المديونية العامة 2.438.5 مليار يورو.

مسجلة بذلك زيادة قدرها 58.4 مليار يورو مقارنة بالربع السابق، لترتفع بنسبة 3.1 نقطة.

زيادة تعد الأكبر منذ الربع الثاني من سنة 2009.حيث استقرت عند 101.2 في المائة.

وأشار المعهد الفرنسي أن صافي الدين العمومي، ارتفع بشكل أكثر اعتدالا نسبة 45.7 مليار يورو، بسبب الزيادة في خزينة الإدارات العمومية، حيث استقر عند 91.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اشار المعهد أن مديونية إدارات الضمان الاجتماعي ارتفعت بنسبة 8.7 مليار يورو وذلك بعد التدابير المتخذة منذ منتصف مارس جراء جائحة كورونا.

هذا وأكد المهد الفرنسي أن ديون الدولة إرتفعت بمقدار 46.4 مليار يورو.