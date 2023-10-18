مذكرة تفاهم بين الجزائر والفيتنام لإنتاج الدواء بالإعتماد على الأعشاب الطبية

أشرف اليوم الأربعاء وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني رفقة وزير البناء الفيتنامي على التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية بين مجمع صيدال. ومعهد البحث الفيتنامي المتخصص في إنتاج المواد الصيدلانية. بالإعتماد على الأعشاب الطبية وهي تقنية تتميز بها صناعة الدواء في جمهورية الفيتنام.

كما تم اليوم الأربعاء إختتام أشغال الدورة الـ 12 للجنة المشتركة “الجزائرية-الفيتنامية”.

وأشاد الوزير عون على هامش الإختتام، بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. كما حث الوزير كافة القطاعات الوزارية على ضرورة التجسيد الميداني لمخرجات هذه الدورة. مبديا تفاؤله بمستقبل العلاقات الإقتصادية بين البلدين. والتي تقع على عاتق الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال.

من جهته هنأ وزير البناء الفيتنامي المشاركين ودعاهم إلى مزيد من التواصل والتعاون من أجل إبرام شراكات إقتصادية مربحة للطرفين.

وقد أختتمت أشغال الدورة بالتوقيع على محضر الإجتماع وكذا مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية بين مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي المتخصص في إنتاج المواد الصيدلانية، بالإعتماد على الأعشاب الطبية وهي تقنية تتميز بها صناعة الدواء في جمهورية الفيتنام.

والتقى أمس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بنظيره الفيتنامي بمدينة هانوي بحضور سفير الجزائر بالفيتنام و المدير العام للبلدان العربية.

وخلال هذا اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يمكن إنجازه في إطار العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين. حيث توصل الطرفان إلى أن مستوى التبادل الإقتصادي بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية بينهما. وأبديا إستعدادهما لتقوية العلاقات الثنائية بدءا بشراكة إقتصادية قوية.

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