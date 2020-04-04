مذيعة CNN بالدوين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت مذيعة شبكة قنوات CNN بالدوين عن إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أعلنت الصحافية البالغة من العمر 40 عامًا عن تشخيصها في منشور على إنستغرام بعد، بعد أيام قليلة من مشاركة زميلها كريس كومو أنه أظهر اختبار إيجابي لـ COVID-19.

وكتبت: “لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة لكورونا، وانا بخير، لكن جاءنى فجأة بعد ظهر أمس حيث شعرت بقشعريرة ، وأوجاع وحمى”.

وتابعت بالدوين: ” رغم أنني كنت بعيدة عن التجمعات، والتزمت بكل الاجراءات الوقائية، لكن أصبت بفيروس كورونا، وأنا بصحة جيدة”.