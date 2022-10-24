مرابط.. الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بـ”شكل حاد”

قال رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إن “الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل حاد”. تابعا “مثلما يقع ببعض البلدان”.

كما أشار عبد الغني مرابط، أن الجزائر، تقوم بعدة إجراءات للوقاية من الظاهرة ومحاربتها ومن بينها تعزيز ترسانتها القانونية ومراجعتها. مضيفا و”قد انتهت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحتها”. “ينتظر العرض على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه”.

وأضاف ذات المسؤول، أن اللجنة برمجت ضمن سعيها لتكوين كل الفئات المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص عدة عمليات تكوينية. في مجال الوقاية من الظاهرة حيث استفاد منها أزيد من 500 شخص من بين إطارات القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام.

كما برمجت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئات أخرى –حسب السيد مرابط- ورشة تكوينية خاصة بالأئمة والمرشدات حول الوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر والتحسيس بها بالنظر لدور هذه الفئة في التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

وأشرف عبد الغاني مرابط، على افتتاح ورشة وطنية تحسيسية حول “دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقاية من الاتجار بالأشخاص”.

وذكر نفس المسؤول أن “الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لمحاربة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جريمة عابرة للأوطان ومسا بالحقوق الأساسية للإنسان”. و”التزاما منها بواجباتها الدولية والأممية بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته”. “بعضوية ممثلين عن 20 قطاعا وزاريا وهيئة وطنية كلفت بعدة مهام على رأسها وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الجريمة”. و”مراجعة التشريعات الجزائرية في هذا المجال و تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للفئات ذات العلاقة”.