مرابي: إدراج تخصصات تتماشى مع تحديات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، على إدراج تخصصات تكوينية جديدة تتماشى وتحديات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي.

وأبرز الوزير في تصريح صحفي في إطار زيارة عمل وتفقد الى الولاية بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يركز في إستراتيجيته على إدراج تخصصات تكوينية جديدة تتماشى وتحديات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار مرابي، بأن دائرته الوزارية تولي أهمية كبرى لمجال تحلية مياه البحر. حيث تم في هذا الإطار فتح عدة تخصصات جديدة في مهن المياه عبر العديد من المؤسسات التكوينية. مؤكدا عزم الوزارة تعميم فتح هذا التخصص المتوج بشهادة تقني أو تقني سامي في دورة سبتمبر 2023 بالمناطق الساحلية.

كما دعا الوزير جميع مدراء المؤسسات التكوينية عبر الوطن إلى التوجه نحو إبرام عشر إتفاقيات شراكة مع الشركاء الإقتصاديين إعتبارا من الدخول التكويني الحالي. كما حثّ على ضرورة السعي المستمر بالتنسيق مع المؤسسات الإقتصادية في مجال التمهين لإبرام هذه الإتفاقيات الهادفة. إلى إدماج العديد من متمهني وخريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالوطن.

للإشارة فقد أشرف ياسين مرابي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عمارة قادة” لسعيدة على إعطاء إشارة إنطلاق أشغال يوم دراسي يتمحور حول “الزراعات الكبرى”. من تنظيم ذات المؤسسة التكوينية. حيث أكد في كلمة له أن موضوع هذا اللقاء يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير أداء القطاع الفلاحي بالبلاد لضمان الاكتفاء الذاتي.

كما أشرف الوزير بمركز التكوين المهني والتمهين “الشهيدة قرينة بدرة” بعاصمة الولاية على مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة. بين القطاع وبلديات تيرسين و سعيدة و أولاد ابراهيم و يوب. والمتعلقة بالتكوين التحضيري لفائدة عمال الجماعات المحلية برتبة عون إداري إقليمي.

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