مرابي يستقبل مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر

استقبل ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، يوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، رانية بيخازي، مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر.

وتندرج هذه المقابلة في إطار تعزيز التعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمنظمة الدولية للعمل.

خلال هذه المقابلة، تبادل الطرفان المحادثات حول العلاقات التي تربط بين الطرفين، لاسيما فيما يخص التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

بعدها، قدم الوزير لمحة موجزة عن برنامج تطوير وإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، مؤكدا أن مخطط عمل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يولي أهمية بالغة لمواءمة برامج التكوين مع قابلية تشغيل خريجي التكوين المهني، ومتطلبات سوق العمل، الذي يستلزم التكوين والتأهيل المستمر لأساتذة القطاع.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين، ودعمه مستقبلا من طرف مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر، وذلك بالنظر للخبرة والقدرات التي تتميز بها هذه المنظمة.

من جانبها أبدت مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر، استعدادها لدعم التعاون بين الطرفين في هذا المجال، وذلك ببعث مشاريع جديدة خاصة باحتياجات وتحديات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في المستقبل القريب.