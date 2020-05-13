مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى 35 دولار للبرميل

أقر مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بمراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط.

حيث تم تخفيض السعر المرجعي من 45 دولار للبرميل إلى 35 دولار للبرميل وهذا بسبب إنهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وتفاديا لحدوث مضاعفات سلبية في تحديد الميزانية، خاصة وأنه يتوقع أن يسجل متوسط سعر النفط الجزائري هذه السنة.

وللتذكير يعتمد على إعداد ميزانية الدولة لتقدير الجباية البترولية المحددة للميزانية موازاة مع توجيه الباقي من الجباية البترولية عادة الى صندوق ضبط الايرادات الذي نضب منذ سنتين على مؤشرات ثلاثة تتمثل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار.