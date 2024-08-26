مراد: المترشح تبون يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات

أكد إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أن الأخير يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج عين على الرئاسيات، قال مراد، “إن الرئيس خلال بداية عهدته الرئاسية الأولى، وضع احتياجات المواطن بعين الاعتبار.”

وكان المترشح تبون قد اتخذ آنذاك قرارات لفائدة الطبقات الاجتماعية البسيطة، من بينها الإعفاء من الضرائب، وكذا رفع الأجور مرتين، لتصل إلى 47 بالمائة، يضيف مراد.

كما تعهد المترشح تبون، في في حال تزكيته من طرف الشعب، برفع الأجور مرة أخرى لتصل إلى 100 بالمائة.

وتابع المتحدث ذاته أن المترشح عبد المجيد تبون يتعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليون سكن، في حال تم إعادة انتخابه.