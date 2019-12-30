مراد عولمي يرفع دعوى قضائية ضد عمر ربراب بتهمة البلاغ الكيدي

أعلنت هيئة دفاع رجل الأعمال وصاحب مجمع سوفاك مراد عولمي عن رفع دعوى قضائية ضد عمر ربراب ابن رجل الأعمال يسعد ربراب صاحب مجمع سيفيتال بتهمة البلاغ الكيدي.

وحسب بيان لهيئة دفاع مراد عولمي فإن هذا الأخير قد تابع عمر ربراب بتهمة البلاغ الكيدي، الذي تقدم به خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بمحكمة سيدي محمد و التي لم يكن مراد عولمي طرفا فيها.

وأكد البيان الذي تحوز “النهار” على نسخة منه على أن عمر ربراب صرح بوقائع خطيرة ومجرمة قانونا تتمثل في زعمه أن مراد عولمي منح فيلا كائنة بحيدرة للوزير السابق عبد السلام بوشوارب .

وأضافت ذات الوثيقة بأن هذه التصريحات عارية تماما من الصحة وهذا ما يعتبر بحد ذاته بلاغا كيديا الغرض منه الإساءة لسمعة عولمي.

بالموازاة مع ذلك أشار البيان إلى ان مراد عولمي لايزال قيد التحقيق القضائي وكل هذا يندرج في إطار سرية التحقيق مؤكدا على أن مراد عولمي غير متابع بجرم الرشوة

وختم البيان أن عولمي عن طريق دفاعه قد إتخذ كافة الإجراءات القانونية لحمايى سمعته اتجاه هذا البلاغ الكيدي الذي أدلى به عمر ربراب خلال جلسة المحاكمة يوم 9 ديسمبر 2019.

وفي هذا الخصوص أكدت هيئة دفاع مراد عولمي بأن ماقام به عمر ربراب يندرج في غطار البلاغ الكيدي الذي يعاقب عليه قانون مكافحة الفساد في مادته 01-06.