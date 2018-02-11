مراد لحلو: “روراوة كان على علم بعدم شرعية الرابطة في عهدته”   

أكد مراد لحلو رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي أن الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة ستجري في ظروف نزيهة بعد رحيل الرئيس السابق للفاف محمد روراوة.

وقال لحلو على هامش التعادل الذي عاد به فريق نصر حسين داي من مدينة تيزي وزو أمام شبيبة القبائل قائلا:

“إن شاء الله نسهروا على نجاح الجمعية العامة الإنتخابية، (خلاص راح الغول) الآن لا داعي للخوف، في وقت سابق كانو يخافو”

واضاف: “أصبح من الصعب التلاعب بالجمعية العامة، لأنها تضم 40 عضو، من بينهم 32 رئيس نادي محترف وهناك أيضا رؤساء الرابطات، وهذا يعنني أننا أمام أشخاص لديهم مستوى عالي ومن الصعب أن تفرض عليه قراراتك”.

وعن قضية عدم شرعية الرابطة في تسيير شؤون كرة القدم الجزائرية أكد لحو أن الفاف وعلى رأسها محمد روراوة كانت على علم بمراسلة وزارة الداخلية إلا أنها تعمدت على إخفاء الوثيقة قائلا:

“قبل وزارة الداخلية كان صرح قرباج أن إتفاقية الشراكة بين الرابطة الوطنية والفيدرالية باطلة، ولم يحسنوا التعامل مع هذه القضية”.